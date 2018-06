Lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per 9 ore: la mappa delle vie e gli orari

Rubinetti a secco per nove ore. Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia per la manutenzione straordinaria delle condotte dell'acquedotto cittadino. Dalle 21 di martedì 19 giugno alle 6 di mercoledì 20 giugno, secondo quanto comunicato da Umbra Acque, verrà sospesa l’erogazione idrica in queste vie di Perugia: Viale Pompeo Pellini; Via San Galigano; Via Ruggero d’Andreotto; Via Orazio Antinori; Via del Coppetta; Via Montemorcino; Via Piaggia Colombata; Via Spirito Gualtieri; Via Giampaolo Lancellotti; Via Serafino Siepi; Via Bonciario; Via Del Coppetta e Via Maturanzio.