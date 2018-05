Rubinetti a secco, nuovi lavori di Umbra Acque a Perugia: le vie e gli orari

Nuovi lavori di Umbra Acque a Perugia per la manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione. In una nota. La società informa che venerdì 25 maggio, dalle 9 alle 14, verrà sospesa l’erogazione idrica in : strada Perugia – San Marco, nel tratto tra Elce e Rimbocchi e in via Matteo Tassi.

Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità e opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.