Lavori Umbra Acque, rubinetti a secco a Perugia: la mappa delle vie interessate e gli orari

Lavori di Umbra Acque a Perugia e rubinetti a secco per qualche ora. I lavori sono in programma per lunedì 25 giugno, dalle 9 alle 14, a causa di interventi programmati ed indifferibili di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, come informa una nota della società.

In particolare verrà interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Perugia: Via Santa Chiara; Via Frate Sole; Via Tuderte; Strada Montercorneo; Strada Vicinale Del Brozzo; Montebello Centro Abitato. Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l'inconveniente.