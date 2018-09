Lavori di Umbra Acque, rubinetti a secco a Perugia e Passignano: le vie, gli orari e i giorni

Tornano a Perugia i lavori di Umbra Acque per la manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione. Come informa una nota della società, per permettere i lavori di manutenzione, verrà sospesa l’erogazione idrica in via Orazio Antinori e in via del Pioppo.

Lo stop è previsto dalle 22 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 settembre. Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Passignano. Dalle 21 di giovedì 13 Settembre alle ore 06 di venerdì 14 Settembre, interruzione dell’ erogazione idrica e cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio anche nelle seguenti vie del Rione Centro Due e Rione Oliveto del Comune di Passignano sul Trasimeno: Via del Gioco; Via I° Maggio; Via Gramsci; Via F.lli Rosselli; Via Fiorita; Via Lieta; Via Serena; Via Gaia; P.zza del Popolo; Via del Verde; Via Buattini; Via Combattenti; Via 2 Giugno; Via dei Mandorli; Via Lucertini; Via Panena; Via Vignoli; Via E.Fermi; Via A. Volta; Via G.Galilei; Via Galvani; Via Torricelli, Via Dei Garofani; Via Degli Olivi.