Due giorni di lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Due giorni di lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco dalle dalle 9 alle 14 di mercoledì 20 marzo e giovedì 21 marzo.

Mercoledì, come spiega Umbra Acque, "a causa di interventi di manutenzione straordinaria non programmata sulle condotte idriche, potrebbero verificarsi interruzioni dell’erogazione idrica o cali di pressione in Via Fracassini e limitrofe, Via Carattoli e limitrofe, Via Cecchini e limitrofe, Via Faruffini e limitrofe, Via Settavalli civici pari da Via Faruffini a Via Carattoli".

Giovedì, invece, sempre alla stessa ora, rubinetti a secco in strada Belocchio, San faustino e limitrofe, Via Settavalli civici dispari da Via Baracca a Via Piccolpasso.