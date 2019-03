Umbra Acque, lavori a Perugia e Assisi: rubinetti a secco per 14 ore, la mappa delle vie e gli orari

Niente acqua per 14 ore a Perugia ed Assisi. Nuovi lavori Umbra Acque giovedì 28 marzo dalle 6 alle 20. Come spiega la struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati 1 e 2 dell’Umbria "a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche potranno verificarsi cali di pressione e/o portata nelle seguenti località del Comune di Assisi: Santa Maria di Lignano, Monte Pascuccio, San Presto, Sant'Anna, Monte delle Croci, Pieve San Nicolò".



Per quanto riguarda Perugia, problemi in "Corso Vannucci, Corso Garibaldi parte alta, Via Baglioni, Porta Sole, Via del Beato Egidio, Via Fuori Le Mura, Via degli Olivi"