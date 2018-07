Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Ancora lavori Umbra Acque a Perugia. E ancora rubinetti a secco. Dalle 21 di giovedì 2 agosto alle 6 di venerdì 3 agosto verrà sospesa l'erogazione di acqua in queste vie: Via Francesco Innamorati, Via Orazio Antinori, Via Annibale Vecchi, Via Lorenzini, Via Del Pioppo, Via Bonaparte Valentini, Via Santini, Via Piervittori, Via Calindri, Via Verga, Via Purgotti, Via Tassi, Strada Perugia San Marco.

"Si ricorda - scrive Umbra Acque - inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445".