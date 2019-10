Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori all'acquedotto di Perugia, case senza acqua dalle 22 di giovedì 3 ottobre alle 6 di venerdì 4 ottobre. Ecco la mappa delle vie in cui verrà sospesa l'erogazione idrica: Via Montemalbe, Via Antonio Pigafetta, Via Marco Polo, Via San Quirico, Strada Case Bruciate Santa Lucia, Via Raniero Gigliarelli (da incrocio con Strada Case Bruciate Santa Lucia a Via Giacomo Brufani), Via Giacomo Brufani, Via Emilio Barbanera.

Nelle stesse ore verrà sospesa l'erogazione idrica anche in via Piaggia dei Filosofi, via dei Filosofi, via Machiavelli, via Leonardo Da vinci, via Balbo, via della Pallotta da intersezione via Romana a Piazza Gabriele d’Annunzio, via Pellico, via Alfieri, via Petrarca, via Boccaccio, via Bambagioni, via Piscille, strada vicinale della Pallotta, strada Ferrini, via Assisana, strada Pascoletti, intero quartiere Montebello, strada Tuderte fino a strada Marscianese, strada del Brozzo, strada San vetturino, strada vestricciano-Genna, strada Montecorneo, Colonnetta e strada Marscianese.

Come spiega Umbra Acque "si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".