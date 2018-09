Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco a Perugia e Gubbio: le vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Perugia e Gubbio, rubinetti a secco per otto ore. "A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione - spiega l'azienda con una nota ufficiale - martedì 25 Settembre, dalle 8 alle 16, verrà temporaneamente sospesa l’erogazione idrica nei Comuni di Gubbio e di Perugia".

Ecco le zone interessate dall'interruzione del servizio idrico. Comune di Gubbio: Frazione Santa Cristina e Località Val Marcola. Comune di Perugia: Strada Civitella Benazzone e Morleschio.

"Si ricorda - scrive Umbra Acque - inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta a disposizione per le dovute informazioni o richieste di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente Numero Verde 800 250 445".