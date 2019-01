Lavori Umbra Acque: rubinetti a secco a Magione, Deruta, San Venanzo e Gubbio. Ecco la mappa delle zone e gli orari degli interventi.

A Gubbio martedì 22 gennaio niente acqua dalle 9 alle 17 in località Boarella, lungo la Strada Provinciale SP205 di Mocaiana e in località San Martino in Colle.



A Deruta erogazione sospesa lunedì 21 gennaio dalle 8 alle 17 nella zona di Casalina.

A San Venanzo niente acqua martedì 22 gennaio dalle 8 alle 17 a Collelungo, Pian del Rocchio Basso, Palombaro, Selva, Badia, Benda, Stravignani, Tiberio, Passero, San Mattia, La Croce, Costamannella.

A Magione, martedì 22 gennaio, dalle 8.30 alle 14.30, stop all'erogazione dell'acqua in Via Fra’ Filippo Longo, Via Santa Giuliana, Via delle Cornacchie, nella zona Autodromo e nella zona industriale Bacanella.