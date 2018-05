Umbra Acque e 7 Cervelli insieme ad Oncologia a Perugia: tante risate e solidarietà

Lo show dei 7 Cervelli per far trascorrere due ore di spensieratezza e divertimento ai pazienti del reparto oncologia medica-degenza dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’iniziativa è stata promossa da Umbra Acque, che recentemente ha aderito al progetto denominato “Rete del Sollievo” il cui scopo principale è diffondere la cultura e la pratica delle cure palliative integrate.

Lo spettacolo, dal titolo “Acqua bona e belle risate te rallegreno le giornate”, rientrava negli eventiorganizzati per celebrare la giornata del sollievo, che a Perugia è diventato il mese del sollievo viste le diverse iniziative che sono state promosse per tutto il mese di maggio. Allo show del duo comico perugino, oltre ai pazienti, erano presenti il presidente di Umbra Acque, Gianluca Carini, l’amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Perugia, Edi Cicchi, e il primario del reparto di oncologia, Fausto Roila. Non è voluto mancare Leonardo Cenci, presidente di Avanti Tutta onlus, che da anni corre contro il tumore. Il dottor Roila, nel ringraziare i promotori, ha spiegato che questa iniziativa permette di socializzare la struttura. “Farsi una risata di gusto è importante in un posto dove c’è sofferenza”, ha sottolineato.

Per Gianluca Carini, presidente di Umbra Acque, è stato “un evento di alto valore sociale. Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta dell’assessore Cicchi di entrare a far parte della rete del sollievo. Umbra Acque è un’azienda del territorio ed è giusto che restituisca qualcosa alla collettività. Abbiamo ritenuto che questa fosse l’occasione perfetta. E’ stato un momento dove le persone più sfortunate hanno avuto l’opportunità di dimenticare per qualche minuto i loro problemi.”

L’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio ha sottolineato l’importanza di qualificare Umbra Acque come azienda sostenibile. “Stiamo facendo questo percorso che risponde alle esigenze del territorio – ha detto - Oltre alle misure di welfare aziendale, riservate ai dipendenti e alle loro famiglie, cerchiamo di porre attenzione a ciò che accade all’esterno nel territorio di cui siamo esponenziali e per questo siamo molto grati al Comune di Perugia per averci dato l’opportunità di entrare a far parte di questa rete di solidarietà, che ci permette di associare l’immagine dell’acqua alla cultura del sorriso e del sollievo. Prendere in carico le persone empaticamente è importante anche per noi.”

L’assessore Edi Cicchi ha evidenziato che “il 27 maggio sarà la giornata nazionale del sollievo, ma Perugia abbiamo costituito da prima una rete di associazioni, di soggetti istituzionali e di aziende, come in questo caso Umbra Acque, per far conoscere la legge 38 del 2010 sulle cure palliative e per rendere umani i luoghi della cura. Diverse sono le iniziative che sono state organizzate in questi giorni e ciò ci ha dato modo di ribadire il messaggio dell’importanza del dare sollievo alle

persone malate attraverso la cura e attraverso il prendersi cura.”