Umbra acque al lavoro, il 14-15 marzo Todi, Fratta, Monte Castello Vibio e Città di Castello senza acqua: le vie interessate

Umbra Acque continua il suo piano di miglioramento della rete idrica. Ma i cantieri portano dei sacrifici per le famiglie e le attività. Il 14 marzo ben 4 comuni resteranno senza acqua o con dei forti cali di pressione dalle 7 alle 17. E sono: Comune di Todi nelle frazioni di Canonica e Montemolino, Cali di pressione/portata dalle 7:00 alle 17:00

Comune di Todi nelle frazioni di Cecanibbi, Pian di San Martino, Montanucci, Ponte Rio, Pian di Porto, Ponte Cuti Nuovo e Mannella; Comune di Fratta Todina capoluogo e frazioni di Sant'Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella e Collelungo.

Stesso orario e stessi potenziali disservizi per il municipio di Monte Castello di Vibio capoluogo e frazioni di Madonna del Piano e Doglio.

A Città di Castello rubinetti a secco o cali di pressione nella notte (dalle 22 alle 6 della mattina) 14-15 marzo nelle seguenti vie: - Viale Leopoldo Franchetti - Via Francesco Baracca - Via di Rignaldello - Viale V. E. Orlando - Via Francesco Pierucciì - Via Roma - Via Ippolito Nievo - Viale Risorgimento - Via Vallerois - Via dei Mille - Via della Canonica - Via Oderisi da Gubbio - Via Brigata San Faustino.