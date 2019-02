Si barrica in casa e minaccia di uccidersi con due coltelli: salvato dopo ore di trattative

Attimi di terrore ad Umbertide nel tardo pomeriggio di ieri quando un 55enne del posto si è barricato in casa, armato di coltelli, minacciando di uccidersi. I vicini hanno dato l'allarme ai Carabinieri che sono immeditamente intervenuti in via Montessor per cercare di evitare il peggio. Ci sono volute tre ore di trattive ma alla fine l'uomo è stato convinto dal suo medico curante e dalle forze dell'ordine a desistere.

Una volta disarmato è stato portato in stato di choc all'Ospedale. Secondo i Carabinieri l'uomo aveva avuto una giornata veramente difficile: si parla di una lite molto pesante tra lui e il sui datore di lavoro. Temeva, dopo quella situazione, di perdere il posto di lavoro e a 55 temeva di non trovare più nessun contratto se le cose si fossero messe male.