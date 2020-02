Umbertide, interruzione del servizio elettrico: ecco i giorni, gli orari e le zone interessate

Due giorni con parziele interruzione dell'elettricità in alcune zone di Umbertide, interessate dagli importanti lavori di potenziamento del sistema elettrico da parte di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), con particolare riferimento alle cabine denominate “Coop” (domenica 16 febbraio) nonché “M. Corona” e “B. Baraglia” (lunedì 17 febbraio).

GLI INTERVENTI - "I tecnici dell’azienda elettrica - fa sapere E-Distribuzione - sottoporranno a restyling completo gli impianti, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad esercizi commerciali, attività artigianali e/o industriali ed abitazioni, installando nuove apparecchiature motorizzate per completare l’automatizzazione ed il conseguente telecontrollo delle cabine stesse. Si tratta di interventi che porteranno benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

LE ZONE INTERESSATE - Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su due giorni con zone ed orari distinti. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze. Domenica 16 febbraio (dalle ore 8 alle ore 14): viale Morandi civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 21, sn (senza numero); via del Vignola civ. 5, sn; via Grieco civ. 4; via Giotto sn. Lunedì 17 febbraio (dalle ore 8:30 alle ore 16:30): alcuni civici di Borgo Baraglia, Monte Corona, Badia, via Stazio, via Cai Bassetti, voc. Cenerella, voc. Fornace, vie e località limitrofe (pochi civici per ogni via).

RACCOMANDAZIONI - I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda inoltre "di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, gli interventi potranno essere rinviati".