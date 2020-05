Umbertide: cimiteri chiusi fino al 10 maggio (compreso), parchi e aree verdi aperti al pubblico

È stata firmata l’ordinanza sindacale con cui viene prorogata per un'altra settimana, quindi fino al 10 maggio compreso, la chiusura dei cimiteri presenti nel Comune di Umbertide.

"Tale misura - spiega il Comune in una nota - potrà essere revocata in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza". E ancora: "Sarà garantita l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e delle ceneri in base alle ordinarie disposizioni, tenendo conto che l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, a partire dal 4 maggio, consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone".

Per quanto riguarda i parchi, le ville e i giardini pubblici, prosegue il Comune di Umbertide, "lo stesso Dpcm stabilisce che torneranno accessibili al pubblico a partire da lunedì 4 maggio, ad esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che resteranno chiuse".

All'interno dei parchi, delle ville e dei giardini pubblici "sarà vietata ogni forma di assembramento di persone e dovrà essere rigorosamente rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Pertanto si invita la cittadinanza a rispettare queste misure, altrimenti il sindaco potrebbe ridisporre la temporanea chiusura di queste aree".