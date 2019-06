Ugo e Pimpa sono scomparsi, ancora nessuna traccia: "Aiutateci a trovarli"

Ancora nessuna traccia di Ugo e Pimpa, i candi di Gino Brizi, trovato senza vita nel fiume Caina dopo giorni di ricerche. Per questo i familiari lanciano un appello nella speranza che gli animali possano essere ancora vivi, come sembrerebbe confermare una segnalazione della mattinata di venerdì 31 maggio che li colloca nei pressi dello stadio di Solomeo.



"Se qualcuno li vede vi preghiamo di chiamare al 3478037352. Chip intestato a Marianna Brizi" è l'appello che viene rivolto via Facebook, anche attraverso la pagina dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia.