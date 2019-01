Occhi puntati sul piccolo schermo, Giuliano Malà prova a conquistare "Take me out"

Un perugino a “Take me out”, programma in onda su Real Time per otto settimane.

Giuliano Malà, perugino, di Ponte Valleceppi, per la precisione, 26 anni, un recente passato da calciatore nelle serie cadette, barista e modello per diversi negozi di abbigliamento del centro storico, cercherà di conquistare l’attenzione delle 30 ragazze in studio, farsi conoscere raccontando di sé, dei suoi hobby, cimentandosi in imprese ed esibizioni e convincerne (almeno) una, tutte dietro dei banconi luminosi situati ad arco, a conoscerlo meglio e lasciare la propria luce accesa (bianca), oppure premere l'interruttore (rosso) e “spegnersi”.

Giuliano ha accettato di mettersi in gioco proprio perché lo ritiene tale, per divertirsi e conoscere persone nuove e perché contento dell'ambiente in cui si è trovato ad interagire.

In bocca al lupo.