Perugia torna in tv, le telecamere di Linea Verde all'Istituto Italiano Design

Perugia di nuovo in tv. Giornata di riprese quella di giovedì 10 gennaio per l'Istituto Italiano Design. La trasmissione " Linea Verde" ha infatti deciso di girare all'interno dell'istituto un servizio dedicato alla sfilata Forest4Fashion, realizzata dagli studenti del corso di Fashion Design e da Pefc per promuovere la moda sostenibile.



Eucalipto, sughero, pelle di fungo e corteccia di cipresso sono solo alcuni dei materiali utilizzati per realizzare le collezioni presentate nel giugno 2017 nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria e riproposte per l'occasione alle telecamere di Linea Verde.