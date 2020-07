Alla scoperta del territorio con le bici adatte a tutte le persone e per tutti i gusti (a pedalata assistita)

Vivere il territorio nel rispetto dell'ambiente e guadagnando in salute con il cicloturismo. Gubbio bike è l'iniziativa per vivere una giornata all'insegna dell'avventura.

Gubbio Bike è promossa dalla cooperativa sociale Corinzi 13 ed è finalizzata alla creazione di attività per l’inserimento lavorativo nel settore sportivo e turistico-ricettivo attraverso l’implementazione di attività di noleggio biciclette. Sabato 4 luglio alle ore 17 (con prova gratuità di 15 minuti) in piazza Quaranta Martiri a Gubbio la presentazione ufficiale alla città. Le biciclette elettriche a noleggio per i turisti, ma anche agli eugubini, permettono di visitare e scoprire il territorio, pedalando su sentieri ed itinerari appositamente strutturati. L’obiettivo è quello di muoversi sempre di più verso una modalità di turismo sostenibile e a basso impatto ambientale, partendo dal crescente successo che le due ruote stanno riscuotendo anche tra chi della bicicletta non è mai stato un grande appassionato.

I due punti noleggio sono aperti in via dei Cinque Colli 82 (frazione San Marco) dal lunedì a venerdì e in piazza Quaranta Martiri a Gubbio il sabato, la domenica e i giorni festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 379 1857942.

Le biciclette disponibili sono a pedalata assistita di 4 tipologie: Mtb MODELLO FRONT HARDTAIL, Mtb MODELLO FRONT CITY-TREKKING, Mtb MODELLO FULL ENDURO, Mtb MODELLO FRONT per bambini accompagnati da 12 anni.