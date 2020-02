Tuoro sul Trasimeno, niente acqua per otto ore: la mappa delle vie e gli orari

Niente acqua per più di otto ore. Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione di Umbra Acque a Tuoro sul Trasimeno. Giovedì 20 febbraio, spiega l'azienda, dalle 08:30 alle 17, "verrà sospesa l’erogazione idrica in Via Annibale Cartaginese, Via Fornello, Via Don Minzoni, Via Pietrafitta, Via Porto".

E ancora: "Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445".