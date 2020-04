Lavori alla rete idrica a Tuoro, Umbra Acque avverte: possibili cali di pressione

Lavori in programma alla rete idrica per venerdì 24 aprile. La zona interessata è quella di Tuoro centro. Per questo, avvisa Umbra Acque, la portata dell'acqua nelle abitazioni e la pressione potrebbero far registrare dei cali.

L'eventuale disservizio, conseguenza dell'intervento programmato e non rinviabile, si potrebbe registrare tra le 10 e le 16.