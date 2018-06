Seminario sui Tumori, in aumento quelli "maligni": la mappa dei territori umbri a forte incidenza

Mille tumori maligni in più all'anno sono stati diagonisticati negli ultimi 10 anni rispetto ai 6mila casi del decennio precedente. Un dato che sarà esaminato al seminario “Razionalizzazione dell’uso delle risorse, sistemi di valutazione e rete oncologica” alla Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia che si svolgerà il prossimo 22 giugno nell'aula 8 del dipartimento. Dunque 7mila nuova ammalati che rischiano la vita e saranno soggetti ad un importanti percorsi chirurgici e terapeutici in generale. Ma a questo aumento non corrisponde un aumento dei fondi a disposizione delle strutture saniterie.

"In questo quadro assume - spiegano gli oranizzatori del seminario - rilevanza la capacità di selezionare gli interventi controllando la spesa e di organizzare l’assistenza in modo da razionalizzare l’uso delle risorse. Uno strumento che viene introdotto per garantire il miglior uso delle risorse e una qualità omogenea dell’assistenza oncologica è la rete. In Umbria la rete oncologica regionale è attiva da anni ed il ruolo della rete è stato recentemente riaffermato in una delibera regionale. Inoltre il registro tumori regionale attivo dal 1994, è stato fino ad oggi sviluppato in modo da non fornire dei semplici dati descrittivi sulla frequenza di malattia ma per supportare il ruolo della rete oncologica nel controllo del fenomeno oncologico.

Tumori, la mappa dei territori più colpiti - Il tasso di incidenza dal 2001 al 2010, per tutti i tipi di tumori vede il piccolo comune di Piegaro - in piena Terra dei Fuochi dell'Umbria, la Valnestore - con riferimento agli uomini, a quota 1023.05, secondo solo a Città di Castello (1102.9) ma davanti a città come Perugia (860), Terni (933.5) e Foligno (964.8). La media regionale si attesta a 915.6.

Lo stesso dato, con riferimento alle donne, pone il comune di Piegaro in cima alle città analizzate, a quota 620.4; la media umbra si attesta a 581.6. Città di Castello a 607.8, Foligno a 571.2, Perugia a 563.2 e Terni a 612.