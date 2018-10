Tumore al seno, visite gratuite all'ospedale di Foligno: come prenotare la visita

Importante iniziativa in programma a Foligno nell'ambito dele mese della prevenzione dei tumori al seno. L'Associazione "Donne Insieme", in collaborazione con la Direzione medica del "San Giovanni Battista" e grazie al contributo del personale sanitario della Brest Unit - Diagnostica senologica, sabato 6 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13, promuove una campagna di informazione e sensibilizzazione alla popolazione con visite senologiche gratuite per donne di età compresa tra i 29 ed i 40 anni.



La prenotazione per effettuare le visite, presso il reparto di diagnostica senologica del "San Giovanni Battista" è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. Basta contattare il numero telefonico 328.0252826.