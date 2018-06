Nuova truffa in agguato, finta mail di Poste Italiane: "Hai un bonifico in arrivo..."

Una mail e una nuova truffa in agguato su internet. Un finto messaggio di posta elettronica inviato da Poste Italiane, che annuncia un bonifico in arrivo. Più di mille euro congelati. Una bella sommetta che non si può incassare perché - guarda tu il caso - i dati del conto corrente non sono aggiornati. E' una truffa, una delle tante. Un tentativo di phishing. Cancellate la mail e non cliccate - mai e poi mai - sul link. Il prezzo da pagare è il furto dei dati e dei soldi contenuti nel conto.

Il messaggio. Ecco il testo del messaggio-truffa: "Gentile Cliente, Questa email arriva per informarti che hai un bonifico di 1215,00 EUR in arrivo, ma purtroppo, non siamo in grado di procedere con l'accredito perchè le tue coordinate bancarie risultano incorrette o non valide. Ti preghiamo quindi di procedere prima possibile con l'aggiornamento delle tue informazioni, altrimenti, abbiamo l'obbligo di effettuare lo storno del bonifico, rimandando la somma in questione al mittente. Per procedere subito con l'aggiornamento, si prega di cliccare sul link che trovi in descrizione a questa email, dopodichè dovrai compilare correttamente tutti i campi indicati sul nostro sito".