Trevi, nonna Severina festeggia 100 anni: sei figli, quattordici nipoti e 75 anni di matrimonio

E’ stato il presidente del Consiglio comunale di Trevi a portare gli auguri dell’amministrazione e di tutta la comunità a Severina Mela, che ha raggiunto qualche giorno fa il ragguardevole traguardo dei 100 anni.

Severina vive nella frazione di Matigge e nella vita ha sempre fatto la casalinga, occupandosi con amore e dedizione della sua casa, crescendo prima i suoi sei figli e poi i quattordici nipoti. Classe 1919, Severina è stata sposata per 75 anni con Adelio Pennacchi, venuto a mancare qualche anno fa poco prima di compiere la veneranda età di 102 anni. Con Adelio, reduce della guerra in Africa, giocava spesso a carte, con lui ha diviso le fatiche e le soddisfazioni di una vita spesa interamente per la propria famiglia.

Anche il Sindaco ha espresso la sua vicinanza alla festeggiata, con un omaggio floreale e scrivendo per lei una pergamena augurale.

Oggi Severina vive serenamente la sua vecchiaia accanto alle persone che le vogliono bene, insieme alla figlia Domenica che si prende cura di lei.

La longeva nonnina è una persona molto simpatica, loquace e dalla battuta sempre pronta, tanto da essere considerata la mascotte di tutto il vicinato.