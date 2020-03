Coronavirus, come cambiano i viaggi in treno e le prenotazioni dei posti

Cambiano le modalità di prenotazione dei posti nei treni per chi ha necessità di doversi spostare. Trenitalia ha infatti avviato un nuovo criterio a bordo delle Frecce che possa garantire il rispetto delle distanze dagli altri passeggeri. Distanze che sono state prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del Coronavirus. Attraverso la funzione di prenotazione realizzata da Fs Theconology (società del Gruppo) sarà quindi possibile permettere di distanziare, nel nome della tutela alla salute, i viaggiatori a bordo delle Frecce.

All’interno dei convogli sono stati installati anche dispenser per disinfettare le mani mentre sono state potenziate le operazioni di sanificazione dei convogli e istituita di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e garantire il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in materia.