Vacanze sicure in Umbria con le offerte per il turismo di Trenitalia: Trasimeno e Assisi le mete più gettonate

Vacanze sicure in Umbria con le offerte per il turismo di Trenitalia. Un piano che prevede 150 Frecce al giorno per un totale di 40mila posti in tutta Italia, oltre 250 nuove fermate per le Frecce, un’offerta ripristinata al 100% da luglio per InterCity Giorno (88) e Notte (20). Più di 1.700 località con seimila collegamenti regionali quotidiani con un’offerta flessibile e su misura per le esigenze delle persone che quest’anno scelgono di trascorrere le vacanze nel Belpaese.

Servizi speciali con linee estive dedicate anche per i treni regionali verso le mete turistiche più amate in tutta Italia con Trasimeno Line, i 49 collegamenti per Assisi. Oltre alle normali tratte che attraversano l’Umbria.

A bordo di Frecce, InterCity e treni regionali, le persone possono viaggiare da Nord a Sud dello Stivale in completa sicurezza, alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con Trenitalia garantisce sempre, a bordo dei propri treni, massima igiene e tutela della salute delle persone, passeggeri e dipendenti, grazie alla distribuzione dell’health&safety kit con mascherina, gel igienizzante, guanti in lattice, poggiatesta monouso e lattina d’acqua. Potenziate le attività di pulizia e presenza di dispenser di gel igienizzante a bordo treno, nei FrecciaLounge, FrecciaClub, Sale Freccia e selfservice; assegnazione dei posti a scacchiera a bordo per rispettare il distanziamento sociale; controllo del biglietto a distanza; e segnaletica per il corretto utilizzo delle porte di entrata e di uscita dal treno.