Trasporti pubblici, Ferrovia centrale umbra "passa" a Rete ferroviaria italiana

Rete ferroviaria italiana è il nuovo gestore della Ferrovia centrale umbra. Lo rende noto l'assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella.

“In seguito al Protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Umbria, Umbria Tpl e Mobilità spa ed Rfi Spa per il subentro di quest’ultima nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ieri, 10 giugno, si è proceduto al conferimento del ramo d’azienda ferroviario di Umbria TPL e Mobilità Spa nella società veicolo Um Ferro srl ed al contestuale acquisto del 100% del capitale sociale da parte di Rfi spa, che è pertanto subentrata nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria”.

“E’ il fatto più importante che registriamo nel settore del trasporto pubblico in Umbria, dopo il passaggio di Umbria Mobilità in Busitalia avvenuto nel 2011 - commenta ancora con soddisfazione l'assessore - Con questo passaggio abbiamo messo in sicurezza un servizio essenziale per la nostra regione che, tra l’altro, può contare sul lavoro di 46 dipendenti che sono transitati da Ferrovia centrale umbra a Rete ferroviaria italiana. Così come adesso si potrà lavorare concretamente per portare da 50 a 70 chilometri orari il limite di velocità sulla tratta ferroviaria interessata entro il prossimo mese di settembre con la ripresa dell’attività scolastica.

L’Umbria tra l’altro – ha concluso l’assessore Chianella – è la prima regione italiana che ha concluso tutto il percorso di passaggio del trasporto pubblico con Ferrovie dello Stato. E questo processo si concluderà entro la fine del mese di giugno con la fusione per incorporazione di Um Ferro srl in Rfi Spa".