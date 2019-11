Il Trasimeno protagonista in tv: "Geo&Geo" e "Linea Verde" raccontano le meraviglie del lago

Il Trasimeno torna sul piccolo schermo con un doppio appuntamento. Nei prossimi giorni ad occuparsi del territorio lacustre e delle sue peculiarità saranno “Geo&Geo” e “Linea Verde”.

Il primo appuntamento è per giovedì 7 novembre intorno alle 17 su Rai3 quando la trasmissione di Sveva Sagramola tornerà ad occuparsi del Trasimeno, dopo averlo già fatto in una prima puntata andata in onda la scorsa primavera. Anche in questo caso ci si occuperà dei comuni lacustri attraverso le loro eccellenze enogastronomiche e i saperi artigianali che li rendono unici. Spazio dunque ai mestieri tradizionali come quello della pesca, del merletto e del ricamo, dell’impagliatura del vetro, della raccolta delle olive. Senza tuttavia trascurare il patrimonio storico e artistico di cui l’area è ricca. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con il Servizio turistico del Trasimeno.

Domenica 17 novembre 2019 (dalle ore 12,20 circa) sarà invece la volta di Linea Verde (Rai1) quando andrà in onda uno speciale dedicato all’Umbria. In questo caso le telecamere faranno tappa in maniera particolare nei comuni di Panicale e Piegaro.