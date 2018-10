Il Trasimeno in televisione: puntata speciale sulle bellezze del nostro lago

Il Trasimeno su Marcopolo Tv. Sarà interamente dedicata al lago umbro la puntata di domani, mercoledì 17 ottobre (alle ore 20.20) della rubrica “Week End”, in onda sul canale tematico dedicato a viaggi ed avventure, Marcopolo.

Riflettori accesi dunque sulle bellezze storiche e artistiche dei cinque comuni rivieraschi e sulle principali manifestazioni che ogni anno attraggono al Trasimeno migliaia di turisti. In particolare le telecamere di “Week end” sono entrate alla Rocca di Passignano, al Museo della pesca di San Feliciano, nella Chiesa di San Sebastiano a Panicale, alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago e a Palazzo del Capra a Tuoro. Inoltre, nello speciale di domani sera si parlerà di attività sportive e non come il sup, il pescaturismo e la produzione del merletto di Isola Maggiore. Spazio infine alla gastronomia con piatti tipici della tradizione locale.

La trasmissione andrà in onda sui canali 222 del digitale terrestre e 810 della piattaforma Sky, ed in replica giovedì 18 alle 13.10. Le riprese sono state effettuate nel mese di settembre.