Al Trasimeno parte la navetta speciale e gratuita: 14 fermate a zero costo per i giovani, tutti gli orari

Navette gratuite per collegare i comuni del Trasimeno. Un servizio, che entrerà in vigore dal 20 luglio fino al 18 agosto, dedicato in particolar modo ai giovani che avranno così l’opportunità di spostarsi in tutta sicurezza e gratuitamente per raggiungere i luoghi di divertimento del Trasimeno.

Dal prossimo venerdì, dunque, raggiungere i luoghi di divertimento e intrattenimento di Castiglione del Lago, Panicale e Paciano sarà più sicuro, grazie al servizio di navetta svolto da BusItalia nell’ambito del progetto “Mobilità Giovanile – Estate”. Il progetto, presentato questa mattina in Provincia dai Comuni promotori (Castiglione del Lago, Panicale e Paciano), è dedicato ai ragazzi (residenti o turisti) e per loro sarà a costo zero.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, con la tratta Città della Pieve-Castiglione del Lago, il progetto viene ora applicato su un altro territorio del Trasimeno. “Si tratta – è stato spiegato dagli amministratori comunali - di una sperimentazione che facciamo fra questi tre comuni con la speranza che si estenda anche agli altri vicini e che si possano in futuro ampliare gli orari. E’ pensato come risposta all'esigenza di mobilità dei ragazzi e delle ragazze che hanno desiderio e diritto di frequentare il territorio del Trasimeno e con l'autobus lo faranno in piena sicurezza senza dover mettersi in strada con mezzi propri”.

I DETTAGLI Il servizio sarà in funzione, attraverso un bus navetta, dal 20 luglio al 18 agosto tutti i venerdì e sabato sera, con una prima corsa in partenza da Tavernelle alle ore 20 e arrivo a Castiglione del Lago (presso il camping Listro) alle ore 21. Lo stesso tragitto potrà essere compiuto con partenza alle 23,30. Per il percorso inverso gli orari di partenza da Castiglione del Lago sono alle 21 e a mezzanotte e mezza. Previste quattordici fermate in tutto, tra cui Sanfatucchio, Macchie, Paciano, Colgiordano e Panicale

Il progetto si va ad aggiungere all’altro più strettamente turistico, di collegamento estivo tra Perugia e il lago Trasimeno, che sta dando già buoni risultati.