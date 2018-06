Trasimeno, per protesta ripulisce la pista ciclabile: "Non può essere abbandonata al degrado"

"L'ho fatto l'anno scorso e lo rifaccio anche quest'anno, per sensibilizzare tutti a una maggiore attenzione verso questo gioiello, quale è il Lago Trasimeno". Francesco Rubeca, portavoce comunale di Fratelli d'Italia, è salito di nuovo sul trattore e ha ripulito un tratto della pista ciclabile di Magione, assediata dell'erba alta. "L'amministrazione comunale di Magione, la Provincia di Perugia e la Regione Umbria - scrive su Facebook - non possono lasciare il Trasimeno nel più completo abbandono durante la stagione turistica". E ancora: "É imbarazzante vedere la pista ciclabile in queste condizioni a stagione turistica inoltrata, è una selva oscura e pensare che doveva essere un biglietto da visita per i turisti".

E poi l'attacco alla giunta Chiodini: "L'amministrazione comunale invece che fare nuove opere, dovrebbe mettere a bilancio e programmare la manutenzione di quelle esistemti in maniera adeguata. Ma ancora si agisce con la regola della "marchetta" si fanno le manutenzioni dove ci sono i voti, senza tener conto che il rivierasco del Trasimeno crea un indotto turistico importantissimo e questo degrado creerà solo turisti una tantum, che non potranno che parlare male delle condizioni dei luoghi".