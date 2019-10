Trasimeno, l'annuncio del ministro Costa: "Tre milioni per il dragaggio del lago, manca la firma del presidente Conte"

Tre milioni di euro di fondi Cipe e in tempi brevi per il dragaggio del Trasimeno. Lo garantisce il ministro dell’ambiente Sergio Costa durante un incontro a Passignano con il sindaco Sandro Pasquali e il presidente dell’Unione dei Comuni Giacomo Chiodini: “La dotazione finanziaria - ha spiegato Costa - è già stata approvata in sede ministeriale e è al momento alla firma del presidente del consiglio Conte”.

Il ministro, che ha visitato il lungolago di Passignano accompagnato in barca dai pescatori della cooperativa di San Feliciano, ha potuto verificare le condizioni di interramento del bacino, attualmente prossimo al meno un metro dallo zero idrometrico.

I sindaci hanno illustrato al ministro Costa le principali emergenze ambientali: interramento, alghe, eutrofizzazione, trattamento fanghi, livello acque bacino.

Presenti alla visita a Passignano anche il Andrea Liberati, consigliere regionale M5S, e i rappresentati della cooperativa pescatori Trasimeno Valter Sembolini e Aurelio Cocchini.