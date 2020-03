Tragedia del Broletto, la commozione della Tesei: "Margherita e Daniela un esempio per tutti"

A 7 anni di distanza non si spegna il dolore e non sbiadisce il ricordo di Margherita Peccati e Daniela Crispolti, le due dipendenti della Regione uccise sul lavoro il 6 marzo 2013 da un uomo che riteneva di aver ricevuto torti dalla Regione e poi si tolse la vita in un'altra stanza in quella che sarà per sempre ricordata come 'la tragedia del Broletto'. E questa mattina, a 7 anni esatti da quella tragedia, Margherita e Daniela sono state ricordate in una cerimonia divenuta ormai tradizione.

“È con grande e sincera commozione che oggi siamo qui a ricordare Margherita e Daniela, con una cerimonia che è sì simbolica, ma che al tempo stesso va ben al di là del rituale istituzionale - ha detto Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria che questa mattina ha partecipato alla cerimonia svoltasi all’ingresso della sede regionale del Broletto -. Credo che tutti noi, oggi siamo qui non per dovere, ma con la profonda convinzione di voler ricordare due persone che si sono adoperate per il bene comune, con grande senso di responsabilità ed umanità, in un contesto non sempre facile, e che hanno pagato con la vita il loro impegno. E proprio attraverso il ricordo di Daniela e Margherita voglio ringraziare tutti i dipendenti pubblici che ogni giorno svolgono le loro funzioni con dedizione, a favore della comunità”.

Per la presidente Tesei “l’impegno del settore pubblico, spesso denigrato, è invece un valore su cui dobbiamo continuare a credere e su cui basare la nostra azione quotidiana. Dobbiamo agire al meglio e con la stessa passione e responsabilità che Daniela e Margherita hanno sempre messo nel loro lavoro, affinché vi sia sempre maggior rispetto e si superino i luoghi comuni nei confronti delle istituzioni e di tutti coloro che vi lavorano. A nome di tutta la Giunta, dunque, mi stringo alle famiglie di Daniela e Margherita a cui va il nostro pensiero. Un ringraziamento, infine - ha concluso Tesei - ai tanti che quella mattina si sono adoperati, a partire da chi mi ha preceduta, ai colleghi e colleghe della Regione, alle forze dell’Ordine, alle istituzioni coinvolte e al personale sanitario intervenuto”.