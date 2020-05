La piazza di Monteluce torna libera dalle auto, è bastato un piccolo lucchetto per impedire un abuso

Un lucchetto per evitare la sosta selvaggia sul sagrato della chiesa di Monteluce. Bastava poco, alla fine.

"Ci si può emozionare di fronte a un lucchetto di poche euro? Sì, può succedere. È successo a me stamattina passando davanti alla chiesa di Monteluce vedendo un lucchettino che impediva di abbassare il paletto dissuasore della sosta selvaggia" scrive Vanni Capoccia, perugino da sempre impegnato a tutelare la città.

Per tanto tempo il paletto che consente l'accesso ai mezzi sulla piazza, logicamente per servizio, cioè funerali, processioni, interventi sulla struttura, è risultato abbassato, con la conseguenza che chiunque poteva parcheggiare sul sagrato. Sporadici interventi dei vigili urbani, qualche multa, ma poi tutto tornava nella situazione più volte testimoniata da post e foto sui social.

"Sarà l'età, ma mi sono commosso. Ho pensato agli anni che ci sono voluti per farlo mettere lì a protezione della bella piazza mattonata e di un segno che il secondo Novecento aveva lasciato a Perugia. Alle lettere spedite ai giornali di carta e on line. A quella scritta al vescovo ausiliare. Ai post su Facebook. Alle foto pubblicate. Ai comunicati. Alle arrabbiature di fronte all'indifferenza dell'Amministrazione comunale, alla maleducazione e prepotenza dei parcheggiatori abusivi" prosegue Capoccia.

A volte, per sua stessa ammissione, ha pensato di acquistare questo benedetto lucchetto, per mettere fine allo scempio a cui assisteva, "metterlo lì e lasciare la chiave nella cassetta della posta della parrocchia. Ma non era giusto. La piazza non era mia. Io come cittadino avevo il dovere di protestare e denunciare quello che vedevo - scrive Capoccia su Facebook - Dovere di mettere quel lucchettino era del Comune di Perugia e della parrocchia di Monteluce. Ora è avvenuto. I danni subiti dalla piazza sono evidenti, ma se il lucchettino rimarrà a svolgere il suo lavoro almeno non aumenteranno".

A conclusione del post i ringraziamenti: "Consapevole che un lucchetto, come una rondine, non fa primavera e che bisognerà continuare a essere vigili voglio dire grazie al parroco don Nicola, ai giornali e ai giornalisti che hanno fatto sapere, alla Società di Mutuo Soccorso che ha fatto suo l'impegno a favore di questa e delle altre piazze e strade mattonate di Perugia, agli amici di Sosta Selvaggia e a quelli che non mi hanno fatto sentire solo".