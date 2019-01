Tradizioni locali, nasce l'Associazione umbra rievocazioni storiche

L'Associazione umbra rievocazioni storiche muove i primi passi. Ad Amelia il primo incontro nella sede del Palio dei Colombi, su iniziativa del presidente Carlo Paolocci, a cui hanno preso parte Federica Moretti e Alioscha Menghi in rappresentanza del Palio de San Michele, Romeo Corazzi del Comitato Festeggiamenti San Bernardino da Siena di Montefranco, e il responsabile della comunicazione del Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche, Emanuele Binucci.

Alla nascente associazione hanno già dato l'adesione, oltre Amelia, Montefranco e Bastia, Acquasparta, Città della Pieve, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Perugia, Bevagna, Gualdo Tadino.

Durante l’incontro, che si è svolto oggi, 12 gennaio, è emersa in modo pressante l’esigenza di razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione, le esigenze organizzative sempre più complesse, la condivisione di competenze professionali per la gestione della sicurezza e dei tanti aspetti organizzativi fondamentali per ottenere dei risultati importanti e stabili di promozione del territorio e della collettività.

E’ stata inoltre fatta una prima analisi delle immense competenze e tipicità presenti in Umbria, la necessità di una promozione complessiva di tutti gli eventi, i protagonisti coinvolti, le attività realizzate, che vanno ben oltre una testimonianza ed una esperienza localistica.

Un ulteriore aspetto affrontato è quello della dotazione finanziaria e dei costi di gestione, inclusi quelli sempre più crescenti in ambito sicurezza. E’ emerso in modo molto chiaro il bisogno di una migliore, più efficace e trasparente gestione delle risorse disponibili al fine di dare un nuovo impulso a tutti i soggetti che operano sul territorio. Si è evidenziato come sia fondamentale ampliare in modo importante i fondi a disposizione, ripartirli secondo regole progettuali semplici ed allo stesso tempo chiare e in tempi adeguati.