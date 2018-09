Grande festa al Colosseo per Francesco Totti, anche un giovane umbro tra gli invitati per una serata indimenticabile

Un giovane tifernate alla corte di Totti nella serata esclusiva dedicata alla presentazione del libro che celebra il “re” della Roma. Nella lista di selezionati invitati c’era anche Alessandro Rossi, giovane studente universitario, con trascorsi calcistici nella Madonna del Latte. In un Colosseo vestito a festa per l'occasione, si è svolta in concomitanza con il 42esimo compleanno del “Er Pupone”, la presentazione del libro "Un Capitano", il racconto autobiografico della vita e della carriera di Francesco Totti, in collaborazione con Paolo Condó, edito da Rizzoli.

Un'atmosfera surreale e tanti ospiti illustri hanno condito la piacevole serata. Si sono alternati sul palco, raccontando aneddoti sulla vita e sul passato di Francesco Totti, i vari Claudio Ranieri, Daniele De Rossi, Marcello Lippi, Antonio Cassano e tanti altri in un clima simpatico e sereno. “Tantissimi tifosi si sono radunati in tarda serata fuori dal Colosseo – ha raccontato Alessandro Rossi - dove, al termine dell'evento, Totti è passato per firmare autografi e scattare qualche foto, ricevendo come sempre l'abbraccio e il calore dei tifosi romanisti innamorati da sempre e per sempre del loro capitano.” Una serata indimenticabile per Alessandro Rossi da immortalare nella bacheca più cara dei propri ricordi.