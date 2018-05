Palio di Perugia, parte il super concorso gastronomico per la torta medievale più buona: come partecipare

Torna la gara gastronomica di “Perugia1416”, lanciata stavolta dall’associazione nella versione salata: “La torta di Braccio”. Un concorso aperto a tutti i cittadini per proporre la loro migliore ricetta utilizzando prodotti tipici medievali. Anche quest’anno, l’obiettivo del bando (scaricabile sul sito www.perugia1416.com) è quello di stimolare i concorrenti nell'attività di ricerca, nello studio e nell'approfondimento di quelli che erano gli ingredienti del tempo, così da creare una “torta” nel senso quattrocentesco del termine.

I partecipanti potranno ispirarsi liberamente alla cucina dell'epoca per ideare una ricetta alimentare salata attraverso gustose, personali e creative interpretazioni culinarie, ma con le necessarie limitazioni storiche collegate agli ingredienti che esistevano a quel tempo. La torta, che dovrà necessariamente essere del tipo non immediatamente deperibile (quindi senza creme fresche, da frigo), potrà essere preparata facendo riferimento al gusto, agli ingredienti e alle tecniche di preparazione, riportati al cap. IV “Per far ogni ragion torte” dell’opera quattrocentesca Libro De Arte Coquinaria di Maestro Martino, facilmente consultabile nei siti internet.

I finalisti saranno selezionati da una giuria di esperti nominati dall’Associazione. Dovranno superare i criteri selezionati che concorrono a formare il punteggio finale, come l’aderenza storica degli ingredienti utilizzati, la presentazione del piatto, la degustazione armonica e l’intensità della percezione, tradizione e innovazione della ricetta, criteri di salubrità e appetibilità, rapporto food cost (costo della torta).

La candidatura, da inviare entro e non oltre il 2 giugno 2018, corredata di tutti gli allegati previsti nel bando, si effettua sottoscrivendo e consegnando i documenti necessari a: Assessorato Cultura Comune di Perugia - Palazzo della Penna, via Podiani 11 (2° piano), 06121 Perugia, oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica perugia1416@gmail.com (info 392.6774439). La giuria, che si riserva la preselezione delle proposte finaliste (massimo sei), decreterà la ricetta vincitrice con l'assaggio della torta durante una cerimonia pubblica, che si terrà a Perugia il 7 giugno p.v. (in luogo e orario da destinarsi). I finalisti riceveranno un attestato di partecipazione, il vincitore assoluto avrà in premio un piatto decorato a mano a ricordo della manifestazione “Perugia 1416”, edizione 2018 (dall’8 al 10 giugno).