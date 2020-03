La magia del Tricolore che illumina il cielo di Perugia e la Torre degli Sciri di notte

Il cielo di Perugia illuminato dai colori dell’Italia. Per 15 giorni, dal crepuscolo fino alle ore 23, verrà proiettato dalla Torre degli Sciri un fascio di luce tricolore verso il cielo in segno di speranza e resilienza in questo difficile momento del nostro paese.

L’installazione dell’Elettrica Valeri, storica azienda umbra di impianti tecnologici, è stata donata alla città e ogni sera illuminerà con il tricolore il cielo silenzioso di Perugia.

“Questa luce nei nostri cieli diventa un segno di speranza, di forza, di coraggio, di unità e di vicinanza da rivolgere soprattutto a chi sta combattendo questa battaglia in prima linea: il personale sanitario nelle strutture ospedaliere d’Italia” si legge in una nota del Comune con la quale si ricorda che l’azienda Elettrica Valeri, PA Social Umbria e il Comune di Perugia hanno aderito alla raccolta fo ndi per l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia impegnato in prima linea per l’emergenza Covid19 qui .

Ringraziamenti speciali vanno all’assessore Margherita Scoccia per l’impegno e la sensibilità mostrata, all’associazione Via dei Priori e alla presidente Maria Antonietta Taticchi, alla Luna Geber Engineering, alla New Light Full Service e alla Urban Event per il supporto tecnico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fotografie sono di Paolo Solinas.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery