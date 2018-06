Rivoluzione rifiuti, nuovo sistema di raccolta "porta a porta" a Torgiano: ecco quando si parte

Anche Torgiano inizia la rivoluzione con il nuovo sistema di raccolta della frazione organica umida, attraverso il “porta a porta”, domiciliare . E da lunedì 2 luglio è tutto pronto per la consegna, casa per casa, dei contenitori. L'inizio del nuovo servizio è previsto per lunedì 6 Agosto.

Più di 250 persone sono intervenute, nei giorni scorsi, alle assemblee promosse dal Comune di Torgiano e Gesenu, per illustrare il nuovo sistema di raccolta. Il sindaco, Marcello Nasini, nel corso delle assemblee ha ringraziato i cittadini per i risultati finora conseguiti: “il nostro territorio – ha detto - è stato riconosciuto come una eccellenza nel panorama regionale per raccolta differenziata. E’ un Comune virtuoso, anche se dobbiamo migliorare sulla qualità della raccolta”.

“Alle assemblee – ha rilevato il vicesindaco Enzo Morbidini – abbiamo riscontrato uno spirito di grande partecipazione da parte dei cittadini. Solo attraverso la loro collaborazione attiva si possono cambiare le cose, anche se, nel nostro territorio, la raccolta differenziata è già a buoni livelli, ma si può e si deve sempre ottimizzare”.