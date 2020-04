Raffaello Sanzio e Città di Castello finiscono su Topolino nell'omaggio al "divin pittore"

Città di Castello fa da quinta scenografica in una storia su Raffaello nel numero di Topolino in edicola questa settimana.

"Oltre l’emergenza Coronavirus, cominciano a tornare all’orizzonte i progetti interrotti dalla quarantena nella fase cruciale del contagio e tra questi il Cinquecentenario di Raffaello che avrebbe dovuto aprirsi ufficialmente il 6 aprile e che a Città di Castello avrebbe vissuto una delle pagine più importanti del calendario nazionale con la mostra Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo nella Pinacoteca comunale" dichiarano il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e l’assessore al Turismo Riccardo Carletti, commentando la scelta di ambientare nel centro storico del capoluogo tifernate la seconda puntata del fumetto 'Zio Paperone e la pietra dell’Oltreblù'.

Scritta da Bruno Enna con i disegni di Alessandro Perini, la storia è inserita nella serie “Colore locale”, che sceglie contesti italiani per l’ambientazione dei fumetti e racconta le peripezie di Paperone ad Urbino e poi a Città di Castello, dove scoprirà la prima bottega del giovane magister Raffaello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Apprezziamo l’ospitalità su un settimanale molto seguito da lettori di tutte le età, che da un lato ci porta per un momento oltre l’emergenza e dall’altro si aggancia ad uno dei principali progetti delle politiche turistiche cittadine del 2020 - aggiungono sindaco ed assessore - Ad vetrina così prestigiosa su un classico del fumetto non è di certo estranea l’attività della Mostra del Fumetto e la direzione artistica di Vincenzo Mollica, che ha creato innumerevoli occasioni di promozione per Città di Castello, raffigurata in tante tavole dalle principali firme del fumetto e capitale italiana del Fumetto grazie a mostre di livello internazionale".