Todi, raccolta differenziata intelligente e tariffa puntuale: tutte le novità

Novità in arrivo per la racconta differenziata dei riufiti. Il servizio porta a porta, da lunedì 3 giugno, diventa tecnologico con i contenitori muniti di microchip, ma anche più conveniente, con l'introduzione della tariffa puntuale.

La nuova raccolta differenziata di Gesenu avverrà in tutto il territorio comunale - tranne il centro storico - e prevede il ritiro domiciliare dei rifiuti organici: ogni utenza singola o condominio avrà a disposizione un contenitore marrone per i rifiuti organici, mentre le restanti frazioni (carta/cartone, plastica/metalli e secco residuo) continueranno ad essere raccolte con le modalità attuali.

Nella zona del centro storico il servizio prevede la raccolta differenziata domiciliare per i rifiuti organici e per il secco residuo, con l’utilizzo di appositi contenitori consegnati ad ogni utenza. Per migliorare il servizio per le altre frazioni di carta/cartone, plastica/metalli e vetro, al posto dei vecchi cassonetti stradali sono stati installati i nuovi contenitori Ecobox, più funzionali ed esteticamente di minor impatto: ogni postazione Ecobox è munita di serratura ed è assegnata ad un numero limitato di utenze che abitano vicino, in possesso della chiave di apertura.

Altro punto fondamentale del nuovo servizio sarà l’introduzione progressiva della Tariffa Puntuale, che permetterà al Comune di Todi di sperimentare questa modalità di calcolo della Tari a partire da gennaio 2020. Per questo motivo sia nuovi che i vecchi contenitori saranno dotati di un Microchip, che associa l’utenza al contenitore così da permetterne il conteggio una volta svuotato dagli operatori dell’organico.

“Siamo alla vigilia di una piccola rivoluzione che investirà la nostra città - ha commentato l’assessore Elena Baglioni - Le nuove modalità di raccolta vanno nell’ottica di avere una città sempre più pulita e migliorare il decoro del centro storico. Si apre quindi una importante fase di cambiamento che gestiremo con la maggiore flessibilità possibile, garantendo a tutti di potersi abituare gradualmente alle nuove modalità di raccolta. La sottoscritta, gli uffici comunali ed il gestore Gesenu sono a disposizione dei cittadini per ogni criticità che dovesse emergere in questi primi giorni di avvio del progetto”.