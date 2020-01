Todi, cinque nuovi agenti per la Polizia municipale

Avranno anche la protezione e la benedizione di San Sebastiano i cinque nuove agenti di Todi che sono stato presentati lunedì 20 gennaio (data in cui cade la ricorrennza del patrono della Polizia locale) con una Santa Messa in Duomo e con una conferenza svoltasi presso la Sala Affrescata del Museo Civico. Ad arricchire i ranghi del Corpo di Polizia Locale di Todi saranno Chiara Brandi, Marco Moretti, Alessandro Lanari, Simona Ciabattini e Roberto Maggi, “selezionati al termine di un concorso - come ha rimarcato il sindaco Antonino Ruggiano - che si è distinto per l’alto numero dei candidati e per la serietà delle prove e delle valutazioni, riconosciuta anche dal presidente della commissione Maria Antonietta Vinti, vicequestore di Perugia”.

L'occasione ha poi permesso al comandante della Polizia Municipale di fare un bilancio del 2019: “L’anno che si è appena concluso - ha detto Renato Tinarelli - ha confermato la duttilità organizzativa e la capacità di far fronte alle varie incombenze istituzionali di competenza da parte del nostro personale, i cui componenti, uno ad uno, ringrazio sinceramente e con stima per l'impegno profuso in ogni circostanza”. Il comandante Tinarelli ha poi comunicato alcune cifre relative ai servizi svolti nell’anno passato, significative per testimoniare il fondamentale ruolo della Polizia locale nella vita cittadina: dai 6700 atti lavorati complessivamente tramite il protocollo informatico, ai 560 accertamenti anagrafici (cambi di abitazione e nuove residenze) effettuati dal mese di maggio, agli 823 permessi ZTL lavorati e rilasciati complessivamente mentre sono state 3890 le sanzioni al Codice della Strada elevate e poi lavorate. La Polizia locale ha poi partecipato, unitamente all’assessore Marta, a vari incontri presso le Scuole Elementari per promuovere l’educazione stradale.