Todi, grande fermento in centro: le "Columns" di Beverly Pepper migrano al parco della Rocca, Genovese gira uno spot in piazza

Fermento nel centro storico tuderti. Sono iniziate le operazioni di smontaggio delle Todi Columns, le enormi sculture dell’artista Beverly Pepper che dal 6 aprile troneggiavano in piazza del Popolo, mentre stanno per iniziare le riprese di uno spot per una nota marca di birra. Dietro la macchina da presa Paolo Genovese, romano di nascita ma ormai da anni tuderte d’adozione.

Le opere di Beverly Pepper saranno spostate sul Piazzale della Rocca, per entrare a far parte del percorso del futuro “Parco di Beverly Pepper”, percorso di sculture all’aperto frutto della donazione di 23 opere alla città che sarà inaugurato il prossimo 14 settembre. Mentre attori, comparse, tecnici, si muoveranno tra alcune botteghe storiche della città, da una berbieria a una trattoria, ad un alimentari, per poi passare ad alcune affascinanti viuzze, come via della Valle Inferiore o via del Forno, per concludersi su Piazza del Popolo. Il risultato? Sarà visibile prevedibilmente entro il 2019. Con una nuova importante iniezione di visibilità mediatica per la nostra città, veicolata dal talento di un prestigioso regista.