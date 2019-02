In piedi sui pedali, l'Umbria protagonista alla Tirreno-Adriatico: due tappe, le zone attraversate

Il grande ciclismo torna ad attraversare le strade dell'Umbria. Il 15 e il 16 marzo la Tirreno-Adriatica attraverserà il cuore verde d'Italia. Punto d'arrivo e partenza, Foligno.

Gi atleti delle due ruote, per la terza tappa, partiranno da Pomarance, in provincia di Pesaro, per attraversare la Toscana ed entrare in Umbria via Chiusi passando per Moiano, Piegaro, Tavernelle, Mugnano, Castel del Piano, San Martino in Campo, Passaggio, Cannara e quindi Foligno.

Il giorno dopo ancora in sella, lasciando la città della Quintana per salire verso Nocera Umbra, Gaifana, Osteria del Gatto, Gualdo Tadino, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Passo di Scheggia per poi entrare nelle Marche.

Un altro importante appuntamento con lo sport che sarà occasione per la promozione del territorio. La Provincia, come annunciato in occasione dell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ha predisposto interventi per la manutenzione del manto stradale che prenderanno il via nei prossimi giorni.