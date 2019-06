Perugia 1416, a Porta Sant'Angelo la prima prova. Oggi tocca alla Mossa della Torre

Il Magnifico rione di Porta Sant’Angelo con 20 punti ha vinto la prima sfida del Tiro del Giavellotto. Al secondo posto con 15 punti il Magnifico Rione di Porta Eburnea, con 12 punti il Magnifico Rione di Porta Santa Susana, con 10 punti il Magnifico Rione di Porta San Pietro e con 8 punti il Magnifico Rione di Porta Sole.

Il programma di oggi.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, presso la Sala della Cannoniera della Rocca Paolina, ci sarà uno sparring (allenamento) e lezioni di scherma a cura della ASD Scuola d’Arme Achille Marozzo, in collaborazione con il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, allestimento di un ring che permetterà ai visitatori di effettuare uno “sparring” con protezioni e supporto di istruttori e personale formato.

Dalle 10 alle 19, sotto le logge di Braccio, in Piazza IV Novembre, ci sarà l'accampamento medievale della “Compagnia del Grifoncello” con combattimenti medievali. Le giullarate a cura del Tieffeu in piazza Matteotti (10-13/16-19); il Torneo del Saraceno (dalle 10 alle 13); mentre nell'atrio di Palazzo dei Priori, prenderanno vita le botteghe della Conoscenza-Arte e Scienza per i piccoli medievalisti (10-13/16-20), a cura del Post; alle 15, Rocca Paolina, Sala Cannoniera, a cura della Scuola d’Arme Achille Marozzo, torneo di spada tra i Magnifici Rioni, la cui gara non prevede punteggio e verrà disputata attraverso gli schermidori assegnati ai Magnifici Rioni.

Alle 16, spettacolo degli Sbandieratori di Assisi in Corso Vannucci; alle 16.30, da Palazzo dei Priori un corteo muoverà verso Piazza Matteotti, per dare il via, alle 17.15, alla seconda gara sportiva tra i rioni: la Mossa alla Torre (trasmessa in diretta sui canali 12 del digitale terrestre e 831 della piattaforma satellitare sky di Tef channel - e in replica, domenica 16, alle ore 16); alle 19, da via Bonazzi ai Giardini Carducci, Corteo eburneo; dalle 21.30 alle 23, “Narrazione visionaria tra realtà e leggenda”, suggestivo videomapping sulla facciata di Palazzo dei Priori (lato Piazza IV Novembre); alle 21.30, al Cassero di Porta Sant’Angelo, Corso Garibaldi, andrà in scena Perugia 1416 in notturna: alla vigilia del gran corteo storico, Braccio Fortebracci arriverà al Cassero di Porta Sant’Angelo e incontrerà i Consoli dei 5 Rioni; alle 22.30, nel Giardino di San Matteo degli Armeni (via Monteripido 2), illuminato dalle fiaccole, inizierà la Festa campestre, che quest'anno vedrà la novità della messa in scena di “Braccio, un uomo come noi…”, la rappresentazione teatrale a cura di Stefano Venarucci, coordinatore artistico di Perugia 1416, e degli “attori” dei Rioni. A seguire, animazioni, musica, danze medievali e degustazione gratuita di prodotti tipici umbri.