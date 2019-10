"Leo esempio di vita", l'omaggio dei tifosi del Pisa emoziona la famiglia Cenci: "Siamo grati per l'affetto"

"Un profondo grazie ai tifosi del Pisa". Con questa frase, accompagnata da una foto di Sergio, Orietta e Federico pubblicata dalla pagina Facebook di Leonardo Cenci, l’associazione e la famiglia di Leo ringraziano i tifosi del Pisa per la sensibilità dimostrata.

"La famiglia Cenci e tutta l'Associazione Avanti tutta Onlus è grata per l’affetto e la considerazione che ha visto prendere forme inaspettate e bellissime. Il desiderio di bene parla a tutti i cuori, Leo ne ha data dimostrazione in vita e continua far fiorire questi bellissimi doni. #Avantitutta per la vostra cara squadra del cuore e per tutta la bontà che avete dimostrato di saper esprimere", si legge nel post.