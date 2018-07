Tutti allo stadio in minimetrò: corse scontate del 30 per cento per i tifosi del Grifo

Ridurre code e traffico nell’area di Pian di Massiano per andare allo stadio, usufruendo di un mezzo alternativo e non inquinante come il minimetrò. Anche quest’anno la società Minimetrò S.p.A. e A.C. Perugia Calcio hanno deciso di sottoscrivere – per il campionato 2018-2019- un accordo finalizzato a promuovere l’utilizzo del mezzo con sconti per i tifosi che andranno a vedere le partite.

L’accordo prevede la possibilità, per gli abbonati dell’A.C. Perugia Calcio, di acquistare i titoli di viaggio “multiviaggio 10 corse UP” (al massimo n. 4 per abbonato) al costo agevolato di 9.03 euro, anziché 12.90 euro con un risparmio del 30 per cento. I biglietti si possono acquistare: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 presso la sede di Minimetrò S.p.A (Piazzale Giuseppe Bellucci 16, nei pressi della stazione di S.Anna.)