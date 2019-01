E' ufficiale, Thom Yorke a Umbria Jazz 2019: la data del concerto e i biglietti

Colpo gigante per Umbria Jazz 2019. Thom Yorke in concerto a Perugia il 20 luglio 2019, all'arena Santa Giuliana. Il biglietto è unico, al costo di 50 euro più i diritti di prevendita. I ticket saranno disponibili su www.umbriajazz.com e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 25 gennaio.

Thom Yorke eseguirà brani dalle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow's Modern Boxes e Atoms For Peace's Amok con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Thom Yorke, spiega Umbria Jazz, "cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei cantanti più importanti e influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone".