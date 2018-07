Informazione. Il nostro gruppo editoriale Citinews sale a quota 46 testate. E' nato Ternitoday.it

Da oggi è online Ternitoday.it, il fratello gemello di Perugiatoday.it che ormai da sei anni è al servizio della comunità del capoluogo e della sua provincia. Nasce dunque una nuova testata grazie al Gruppo Editoriale Citynews che raggiunge così quota 46 giornali telematici sparsi in tutta Italia. Citynews, che nel mese di aprile ha conquistato il secondo posto nel ranking Total Audience di comScore con 20,67 milioni di utenti unici, superando il Corriere della Sera di quasi 200 mila lettori e attestandosi a poca distanza da La Repubblica, si presenta a Terni e provincia con un format ormai consolidato, che mette al centro il lettore e l’informazione di prossimità. Segnalazioni in tempo reale e invio di contribuiti multimediali tramite sito e App sono solo alcuni dei servizi che rendono il lettore Citynews un fruitore di notizie non più passivo, ma parte integrante e attiva dell’informazione cittadina.

“L’evoluzione del progetto Citynews e il lancio di TerniToday ci rendono molto soddisfatti del lavoro svolto in questi anni. Un lavoro che ha portato il nostro Gruppo Editoriale ad essere player di riferimento del settore – afferma Luca Lani, CEO di Citynews spa –. “L’apertura di questa edizione nella seconda provincia umbra, completa la presenza di Citynews nella regione e siamo certi che in poco tempo ci permetterà di essere il primo media digitale in Umbria, in termini di audience. Grazie a TerniToday riusciremo, inoltre, a soddisfare le esigenze di molti dei nostri partner commerciali presenti nel territorio che hanno sempre avuto la necessità di comunicare su entrambe le province umbre.”

La nuova testata ternana, online da oggi, è infatti la seconda in Umbria per il Gruppo Citynews, che con PerugiaToday raggiunge, già da diversi anni, le cifre record di 1,6 milioni di visite e un totale di 3,2 milioni di pagine viste al mese. La guida della redazione di TerniToday è stata affidata a Christian Cinti, giornalista umbro con un’esperienza quasi ventennale nell’informazione locale. La squadra ternana di Citynews è completata da Vincenzo Carducci, Tommaso Maria Ferrante e Alessandra Vittori, nel ruolo di collaboratori.

“Dal 2001 ad oggi ho preso parte a diverse esperienze editoriali molto importanti e formative per me, ma purtroppo fallimentari sul piano imprenditoriale, – dichiara Christian Cinti –. Dopo l’ultima avventura finita male e un periodo di collaborazioni saltuarie con uffici stampa privati e istituzionali, è arrivata la proposta di Citynews, che mi ha presentato un progetto serio, concreto e solido che può realizzare il mio sogno primordiale: fare il giornalista professionista nella mia città e raccontare, in piena autonomia e libertà, tutto quello che interessa alle persone che ci vivono. Sono felice, dunque, di entrare a far parte di un progetto così ampio e strutturato come quello del Gruppo Editoriale Citynews, che partendo dall’informazione di prossimità ha costruito una realtà leader a livello nazionale.”